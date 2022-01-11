Розміщення ядерної зброї після вступу в НАТО на своїй території не відкидають Швеція та Фінляндія

Фінляндія та Швеція підтвердили, що не вимагатимуть відмови від розміщення баз Північноатлантичного альянсу та ядерної зброї після вступу до НАТО.

Відповідаючи на пресконференції в Гельсінкі у вівторок, чи дозволить Фінляндія розмістити ядерну зброю на своїй території в мирний час або намагатиметься відмовитися від такого кроку в майбутньому, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна не хоче "зачиняти жодних дверей" і що не повинно бути "жодних передумов" для її членства в НАТО.

Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки країни Північної Європи очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція, що цілком природно, діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".

"Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки" і "прийняти" всі можливості НАТО, цитує Крістерссона Bloomberg.

Крім того, глава збройних сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї: "Проведення червоних ліній ще до того, як ми станемо членом НАТО, лише створює перешкоди і тертя".