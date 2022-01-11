НОВИНИФінляндія та Швеція підтвердили, що не вимагатимуть відмови від розміщення баз Північноатлантичного альянсу та ядерної зброї після вступу до НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розміщення ядерної зброї після вступу в НАТО на своїй території не відкидають Швеція та Фінляндія
Фото: belvpo.com
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідаючи на пресконференції в Гельсінкі у вівторок, чи дозволить Фінляндія розмістити ядерну зброю на своїй території в мирний час або намагатиметься відмовитися від такого кроку в майбутньому, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна не хоче "зачиняти жодних дверей" і що не повинно бути "жодних передумов" для її членства в НАТО.
Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки країни Північної Європи очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція, що цілком природно, діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".
"Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки" і "прийняти" всі можливості НАТО, цитує Крістерссона Bloomberg.
Крім того, глава збройних сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї: "Проведення червоних ліній ще до того, як ми станемо членом НАТО, лише створює перешкоди і тертя".
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01 11 2022 18:40 МЕДІА
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