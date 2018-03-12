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Розмова між Порошенком і Путіним у найближчому майбутньому не планується, - Пєсков

"Провокація української сторони в російських територіальних водах навряд чи належить до виміру мінських домовленостей", – заявив речник Путіна
Телефонна розмова між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Петром Порошенко у найближчому майбутньому не планується.
Розмова між Порошенком і Путіним у найближчому майбутньому не планується, - Пєсков Фото: tass.ru

Про це заявив журналістам у понеділок прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

"Справді, до цього часу після інциденту телефонної розмови між Путіним і Порошенком не було. На цей момент, наскільки мені відомо, у наступні дні такої розмови не планується", – сказав він.

На запитання, наскільки необхідна зустріч у "нормандському форматі", про яку говорив Порошенко, Пєсков відповів: "Нормандський формат" займається питаннями реалізації Мінських домовленостей".

"Провокація української сторони в російських територіальних водах навряд чи належить до виміру мінських домовленостей", – заявив речник Путіна.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що після захоплення українських суден в Азовському морі намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді.

У Кремлі заявляють, що запит на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним від глави української держави Петра Порошенка був, але він "не відбувся у зв'язку з цілою низкою чинників".

 

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03 12 2018 12:16
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