Розмова між Порошенком і Путіним у найближчому майбутньому не планується, - Пєсков
Про це заявив журналістам у понеділок прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".
"Справді, до цього часу після інциденту телефонної розмови між Путіним і Порошенком не було. На цей момент, наскільки мені відомо, у наступні дні такої розмови не планується", – сказав він.
На запитання, наскільки необхідна зустріч у "нормандському форматі", про яку говорив Порошенко, Пєсков відповів: "Нормандський формат" займається питаннями реалізації Мінських домовленостей".
"Провокація української сторони в російських територіальних водах навряд чи належить до виміру мінських домовленостей", – заявив речник Путіна.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що після захоплення українських суден в Азовському морі намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді.
У Кремлі заявляють, що запит на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним від глави української держави Петра Порошенка був, але він "не відбувся у зв'язку з цілою низкою чинників".
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