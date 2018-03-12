Розмова між Порошенком і Путіним у найближчому майбутньому не планується, - Пєсков

"Провокація української сторони в російських територіальних водах навряд чи належить до виміру мінських домовленостей", – заявив речник Путіна

Телефонна розмова між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Петром Порошенко у найближчому майбутньому не планується.

Про це заявив журналістам у понеділок прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

"Справді, до цього часу після інциденту телефонної розмови між Путіним і Порошенком не було. На цей момент, наскільки мені відомо, у наступні дні такої розмови не планується", – сказав він.

На запитання, наскільки необхідна зустріч у "нормандському форматі", про яку говорив Порошенко, Пєсков відповів: "Нормандський формат" займається питаннями реалізації Мінських домовленостей".

"Провокація української сторони в російських територіальних водах навряд чи належить до виміру мінських домовленостей", – заявив речник Путіна.