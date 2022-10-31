Розпочалося тестування іпотеки "єОселя" у мобільному застосунку "Дія"

З 3 жовтня, коли почалось тестування нової іпотечної програми "єОселя", через портал "Дія" надійшли 11 тисяч заявок на видачу кредитів на житло.

Зараз заявки громадян обробляють банки. 83% з них – це військові та представники силового блоку. Про це в інтерв'ю "Forbes Україна" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, інші 11% – медичні працівники, 4% – науковці, 2% – освітяни. Всього почали створювати заявку в кабінеті, але не закінчили – 27 000 людей.

Наразі програма "єОселя" запущена в тестовому режимі на порталі "Дія", а ключовий продукт буде працювати у мобільному застосунку. До кінця минулого тижня, як повідомив Федоров, до програми мали приєднатися перші чотири банки-партнери, а відсьогодні програма вийшла у бета-тестування в мобільному застосунку.

"У ньому можна буде в кілька кліків шерити інформацію для банківських установ, щоб вони приймали рішення для видачі цих кредитів. Це буде максимально технологічний продукт. Напевно, один із найбільш технологічних, що ми створювали", – зазначив міністр.