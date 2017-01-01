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Розповідь українки, яка врятувалася після теракту в Стамбулі

Унаслідок теракту загинули 39 осіб
Українка розказала, як врятувалася із нічного клубу в Стамбулі, де терорист застрелив 39 людей.
Розповідь українки, яка врятувалася після теракту в Стамбулі Фото:112.ua

Наталія Вольнова опубліковала на своїй сторінці у Facebook відео, яке зняла за годину до теракту. 

"Сумнозвісне святкування, яке в інстаграмі за декілька годин набрало більше ніж 25000 переглядів... за годину до теракту. Всі щасливі... 39 з них вже немає", - написала дівчина. 

"Щойно нас відпустили з відділку. Терориста не знайшли...

P.S. Дякую поліцейському, який витягнув мене з під столу однією з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною. Також дякую дівчині Наталі (як потім виявилося з Луцька), яка зняла свою накидку і віддала мені, бачучи голі плечі (оскільки одяг ми втратили, бігли напівроздягнені по вулиці з півкілометра до відділка під дощем), не знаючи ні хто я, ні звідки, тим більше я спілкувалась англійською, а вона в мене без акценту..." - розповіла Наталія Вольнова. 

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі в костюмах Санта-Клаусів відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. 

Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.

Як раніше повідомили в консульській службі, з 39 загиблих упізнано 21 людину. Серед них громадян України немає.

Президент Туреччини заявив, що теракт був спробою дестабілізації в країні.

Зараз уряд країни проводить екстрену зустріч з питань безпеки.

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01 01 2017 14:54
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