Розробник отрути "Новачок" каже, що Скрипаль та його дочка не зможуть одужати

Мірзаянов заявив, що формулу "Новачка" в Росії не розсекречують, і тому "немислимо", щоб цю речовину могла використовувати інша країна

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Про це заявив в інтерв’ю британському виданню Telegraph хімік Віл Мірзаянов, колишній співробітник російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розроблявся "Новачок".

"Їх практично неможливо вилікувати. Він ("Новачок" – ред.) мінімум в 10 разів потужніший, ніж будь-яка відома отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Ці люди, чоловік і його дочка, пішли. Навіть якщо вони виживуть, вони не одужають", – заявив хімік, який зараз живе у США.

Мірзаянов припустив, що в Солсбері завезли два окремих нешкідливих компоненти, і вже у Британії з’єднали їх в аерозоль. "Навіть 10 грамів речовини вже багато. У літню пору всього двох грамів буде достатньо, щоб вбити 500 людей", – сказав він.

Мірзаянов заявив, що формулу "Новачка" в Росії не розсекречують, і тому "немислимо", щоб цю речовину могла використовувати інша країна. "Тільки Росія могла це зробити ... Вони можуть відправити його куди завгодно в дипломатичному багажі", – вважає хімік.

У самому Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, заявили, що на підприємстві "діє режим секретності", і тому інформацію про отруєння Скрипаля там коментувати не будуть.

Напередодні, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.