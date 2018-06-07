Розрив міномета на Рівненщині: оприлюднено імена загиблих
На полігоні загинули капітан Тихоновський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 р.н; солдат Власов Дмитро Олегович, старший навідник міномету першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.н; солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер – номер обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р.н.
У військовому комісаріаті висловлюють співчуття батькам та родинам загиблих.
Нагадаємо, що вранці 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло троє військовослужбовців, ще 9 отримали поранення. Водночас, за інформацією глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаль, загиблих четверо.
Президент України Петро Порошенко заборонив застосовувати на навчаннях міномети "Молот" до кінця розслідування трагедії в Рівненській області.
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