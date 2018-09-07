Розрив міномета на Рівненщині: у прокуратурі вважають причиною подвійне заряджання
Про це повідомив голова відомства Анатолій Матіос у Facebook, пише "Радіо Свобода".
За його словами, на думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило можливість подвійного заряджання. Як зазначив прокурор, характер і обставини розриву міномета також на це вказують.
Він додав, що попередньо в діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: "відстань між мінометами – вісім метрів замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам".
Детальні висновки, за словами Матіоса, дасть відповідна експертиза.
Нагадаємо, що 6 липня під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот". Четверо військовослужбовців загинули, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Загиблі військові були бійцями 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. На Закарпатті вчора було оголошено жалобу.
Основною версією вибуху є порушення заходів безпеки.
Пізніше, Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот".
У свою чергу, директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін заявив, що наразі в Україні немає альтернативи мінометам "Молот".
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