Розрив міномета на Рівненщині: у прокуратурі вважають причиною подвійне заряджання

Військова прокуратура розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета.

Про це повідомив голова відомства Анатолій Матіос у Facebook, пише "Радіо Свобода".

За його словами, на думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило можливість подвійного заряджання. Як зазначив прокурор, характер і обставини розриву міномета також на це вказують.

Він додав, що попередньо в діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: "відстань між мінометами – вісім метрів замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам".

Детальні висновки, за словами Матіоса, дасть відповідна експертиза.

Нагадаємо, що 6 липня під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот". Четверо військовослужбовців загинули, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загиблі військові були бійцями 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. На Закарпатті вчора було оголошено жалобу.

Основною версією вибуху є порушення заходів безпеки.

Пізніше, Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот".

У свою чергу, директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін заявив, що наразі в Україні немає альтернативи мінометам "Молот".