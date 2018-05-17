Розшукуваний НАБУ екс-депутат вийшов з німецької в'язниці, – ЗМІ
Про це повідомляє DW з посиланням на Генеральну прокуратуру Мюнхена, яка координує питання екстрадиції Крючкова за запитом України.
Крючков був затриманий 14 квітня на німецько-австрійському кордоні на підставі міжнародного ордера на арешт. Таким чином, українець провів у в'язниці більше місяця.
За даними прокуратури, Крючков вийшов на волю до завершення судових процедур під заставу у 100 тис. євро. Крім того, українець здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не залишати межі Німеччини. Мюнхенська прокуратура вже отримала необхідні для екстрадиції документи, які невдовзі скерують до суду.
Адвокат Крючкова Ульріх Ціґерт у розмові з DW зазначив, що захист поки не ознайомлений з докладним обґрунтуванням запиту на екстрадицію. Ціґерт заявив, що його підзахисний в суді оскаржуватиме передачу українському правосуддю.
"Те обґрунтування, яке Україна надала до ордеру на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає під жодні положення німецького кримінального законодавства", – зазначив адвокат.
Ціґерт вказує на те, що Крючков не був посадовою особою компанії, розтрату майна якої йому закидають, а "був лише її клієнтом".
Фото: wanted.mvs.gov.ua
Національне антикорупційне бюро звинувачує Крючкова у створенні "корупційної схеми", яка завдала державній компанії збитків на загальну суму понад 346 млн грн. За даними слідства, очолюваний Дмитром Крючковим холдинг "Енергомережа" з кінця 2015 року на незрозумілих з комерційної точки зору засадах отримував від державних енергокомпаній право вимагати борги приватних промислових підприємств.
Зокрема, "Запоріжжяобленерго" поступилося на користь компанії Крючкова правом вимагати 112 млн грн боргу у "Запорізького титано-магнієвого комбінату", співвласником якого був Дмитро Фірташ. За інформацією видання "Українська правда", комбінат, згідно з умовами договору, мав сплатити "Енергомережі" лише 30 млн грн. Решту боргу – понад 82 млн – компанія Крючкова комбінату Фірташа просто "пробачила". Державне "Запоріжжяобленерго" залишилося ні з чим.
Адвокат Крючкова називає кримінальне переслідування свого клієнта політично мотивованим. З посиланням на слова підзахисного, Ціґерт стверджує, що за "сфабрикованою" справою стоїть бажання президента України Петра Порошенка усунути Дмитра Крючкова з енергетичного бізнесу.
"Діяльність обвинуваченого суперечила бажанню влади відрізати окуповані території на сході України від постачань електроенергії", – заявив адвокат у розмові з DW.
Водночас в оприлюдненій НАБУ інформації про справу Крючкова жодних згадок про поставки електроенергії з Росії немає.
Натомість відомо, що компанія Крючкова "Енергомережа" намагалася організувати поставки електроенергії з Росії. Зокрема, за інформацією агенції "Інтерфакс-Україна", міністерство енергетики та вугільної промисловості України у листопаді 2014 року погодило заявки компанії "Енергомережа" на імпорт російської електроенергії. Видання "Наші гроші", посилаючись на результати власного розслідування, стверджувало, що куплена в Росії компанією Крючкова електроенергія призначалася споживачам окупованої частини Донецької і Луганської областей.
Поки Крючков переховувався від правоохоронних органів, він отримав політичний притулок у Росії. Про це DW повідомив адвокат українця Ульріх Ціґерт.
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