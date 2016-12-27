Розшифровано перші дані з "чорної скриньки" російського Ту-154
Висновки підтверджують версію про помилку пілотування, повідомляє "Интерфакс".
"Завершено попередній аналіз показань самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", — повідомило джерело у Міноборони "Интерфаксу".
Жодних подробиць, пов'язаних із записом "чорної скриньки", наразі немає.
Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Раніше фахівці переконанували, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.
Врешті-решт, у Чорному морі виявили фюзеляж літака Міноборони РФ Ту-154.
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