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Розшифровано перші дані з "чорної скриньки" російського Ту-154

Літак впав через помилку пілота - ЗМІ
Фахівці центру Військово-повітряних сил Міністерства оборони Росії провели попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі міста Сочі.
Розшифровано перші дані з "чорної скриньки" російського Ту-154 Фото:112.ua

Висновки підтверджують версію про помилку пілотування, повідомляє "Интерфакс".

"Завершено попередній аналіз показань самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", — повідомило джерело у Міноборони "Интерфаксу".

Жодних подробиць, пов'язаних із записом "чорної скриньки", наразі немає.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

В ході пошукових робіт водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи російського літака Ту-154, що впав у Чорне море.
 

Раніше фахівці переконанували, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.

Врешті-решт, у Чорному морі виявили фюзеляж літака Міноборони РФ Ту-154.

 

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27 12 2016 19:51
ТЕГИ: Росія, літак
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