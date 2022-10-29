ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Tesla розпочала розчищати ліси в Німеччині, щоб розширити свій завод електромобілів поблизу Берліна, що є ключовим елементом планів розвитку компанії в Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розширити завод електромобілів в Німеччині збирається Tesla
Фото: GETTY IMAGES
Про це повідомляє Bloomberg.
Автовиробник хоче збільшити свої складські і логістичні можливості на майданчику в Грюнхайде. Tesla вже розпочала процес очищення близько 70 гектарів дерев, необхідних для розширення, повідомили в компанії.
Наразі невідомо, наскільки швидким буде будь-яке значне розширення фабрики. Однак, раніше компанія заявляла, що хоче розширити фабрику приблизно на 100 гектарів, щоб додати вантажний майданчик і склад для зміцнення залізничного сполучення.
Головний виконавчий директор Ілон Маск передав перші 30 моделей Y, виготовлених на заводі, клієнтам у березні після місяців бюрократичних невдач. Минулого року компанія поскаржилася на "дратівливі" затримки остаточного затвердження проєкту та заявила, що цей процес уповільнює промислову трансформацію Німеччини.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 10 2022 18:03 МЕДІА
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- Зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця
- Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер
СТАТТІ