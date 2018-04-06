Розслідування отруєння Скрипалів обійшлося поліції Великої Британії у $10 млн

Макферсон описав операцію поліції як "масові зусилля", в яких брали участь 40 інших британських сил

За словами комісара поліції по боротьбі зі злочинністю в графстві Уілтшир Ангуса Макферсона, витрати ще можуть зрости.

Поліція Уілтшира "вийшла на перший план" з більш ніж 140 офіцерами в розпал операції, заявив Макферсон.

Витрати ще можуть зрости. Він назвав розслідування "національною операцією, яка повинна оплачуватися на національному рівні", додав він.

"Я не хочу, щоб було забуто обіцянку міністра внутрішніх справ Ніка Херда, який заявив, що уряд візьме на себе ці витрати", - сказав він.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.