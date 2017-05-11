Розслідування Paradise Papers виявило офшори королеви Єлизавети, людей Трампа і українських політиків

Журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій, які розташовані переважно на невеликих екзотичних островах

Міжнародне розслідування під назвою Paradise Papers (Папери райських островів) виявило, що клієнтами офшорних компаній були королева Великої Британії, люди з адміністрації Трампа і транснаціональні компанії, такі як Apple та Nike.

У неділю, 5 листопада, о 20:00 за українським часом одночасно 380 журналістів у шістдесяти семи країнах опублікували свої матеріали про фінансові таємниці можновладців, пише "Громадське".

Навесні цього року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів. Нове глобальне журналістське розслідування назвали Paradise Papers або "Документи з райських островів". Цього разу журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій. Вони розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.

Команда "Слідства.Інфо" як офіційний партнер OCCRP долучилася до цього міжнародного проекту і знайшла в документах більше десятка українських прізвищ.

Дані вдалося зібрати завдяки витоку інформації від двох офшорних фірм на Бермудах та в Сінгапурі. Документи спершу передали німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, яка у свою чергу, поділилася ними з міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Фонд королеви Єлизавети II опинився серед клієнтів юридичної фірми Appleby, що займається реєстрацією офшорів, а також надає послуги з податкового планування та корпоративного управління.

Із розслідування також випливає, що юристи Appleby з острову Мен відмовилися мати справу з юристами української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси президента Петра Порошенка, для створення офшорної структури корпорації Roshen, вважаючи співпрацю з президентом України ризикованою.

Стало відомо також, що на початку 2016 року на острові Мен для українського топ-менеджера "Нафтогазу" Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні.

Водночас один з колишніх соратників екс-президента України Віктора Януковича Антон Пригодський через офшорну мальтійську компанію замовив 37-метрову яхту Santa Maria T вартістю у понад 13 мільйонів євро.

Серед оприлюднених імен опинився й міністр торгівлі США Уілбур Росс, який, як виявилося, має частку у транспортній судноплавній компанії, що отримує мільйони доларів на рік від фірми, одними із ключових власників якої є зять російського президента Володимира Путіна та магнат, на якого США наклала санкції як на представника близького оточення Путіна.

Компанія отримала від росіян понад 68 мільйонів доларів, починаючи з 2014 року.

Дві російські державні інституції, що мають тісні зв'язки з Володимиром Путіним, робили значні інвестиції у Twitter та Facebook через ділового партнера Джареда Кушнера, старшого радника та за сумнісництвом зятя президента США Дональда Трампа.

Інвестиції були втілені через російського магната Юрія Мілнера, який володіє часткою в компанії, співвласником якої є Кушнер.

Це може спричинити нові поштовхи у справі про втручання Росії у президентські вибори у США.

Витік документів також виявив, що Уеслі Кларк, генерал армії США у відставці, колишній командувач військ НАТО у Європі був директором компанії, що займалася азартними онлайн-іграми та мала дочірні структури в офшорах.

Великі компанії зменшували свої податки, створюючи офшорні номінальні компанії, аби володіти нематеріальними активами. Зокрема, понад 100 мультинаціональних компаній, включаючи Nike та Apple були клієнтами офшорних компаній.

Фандрайзер та близький радник канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо Стівен Бронфмен був залучений до переміщення багатомільйонного капіталу до офшорних територій.