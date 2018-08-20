Розслідування "Схем": Людина Медведчука купила телеканал "112 Україна"

Журналісти програми "Схеми" Радіо Свобода зробили розслідування про те, що новий власник телеканалу "112 Україна" Едуард Катц є підставною особою, яка діє в інтересах Віктора Медведчука.

Катц став бенефіціаром "112 Україна" у квітні 2018 року. Ця людина є громадянином Німеччини, мешкає в комуні Кюнцелль і торгує автомобілями з пробігом. 2017 року його сім'я брала участь у розіграші, який проводила місцева радіостанція, і виграла поїздку на відпочинок у Таїланді та В'єтнамі, йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти "Схем" телефоном повідомили Катцу, що готують матеріал про купівлю ним українського телеканалу. Він пообіцяв, що дасть письмові коментарі, після чого перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.

Після зміни власника на каналі з'явився новий генеральний продюсер. Ним став 30-річний Артем Марчевський, який раніше балотувався до Київради від партії "Право народу". Лідером списку був наближений до Медведчука Віктор Чорний, а сама назва "Право народу" є частиною офіційного найменування громадського руху Медведчука "Український вибір - право народу".

Нагадаємо, що результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що 85,7% жителів України вважають загальнонаціональні українські телеканали основним джерелом отримання інформації.