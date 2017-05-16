Розслідування по MH17 перейшло до найважчого етапу
Про це повідомляє нідерландський сайт NOS.
Відзначається, що на цьому етапі необхідно визначити, хто саме несе відповідальність за збитий літак.
"Досягнення прогресу є найбільш важким на даному етапі", - йдеться на сайті.
Координатор дослідницької групи з розслідування катастрофи заявив, що не може ділитися всією інформацією з громадськістю.
Дослідницька група також повідомляє, що очевидці катастрофи дали свідчення, однак їх недостатньо.
Дослідники не можуть знову їх опитати, так як на Донбасі досі йдуть бойові дії.
Також повідомляється, що дослідницька група "страждає" від того, що доводиться стикатися з подіями, які вимагають багато часу, проте це не допомагає розслідуванню.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.
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