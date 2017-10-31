Розслідування пожежі в таборі "Вікторія": чиновнику ДСНС повідомили про підозру
Посадовця підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, пише "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу відомства.
За даними слідства, керівник райвідділу ДСНС не вжив необхідних заходів щодо часткового чи повного зупинки роботи табору, у той час як був проінформований, що на об’єкті упродовж 2016-2017 років виявлено та задокументовано низку суттєвих порушень у сфері пожежної безпеки, які становили потенційну небезпеку для життя та здоров’я людей.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло 16 вересня о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.
Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.
Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.
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