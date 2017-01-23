Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Розслідування про зраду Януковича завершать у лютому, - Луценко

Прокуратура має неспростовні докази державної зради
Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.
Розслідування про зраду Януковича завершать у лютому, - Луценко Віктор Янукович

"Ми плануємо не тягнути з термінами досудового слідства, протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити та експертизи. Після цього справу буде передано на розгляд суду, і упевнений, що саме український суд поставить крапку в цьому питанні", – заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу "1+1" у неділю ввечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся на сумлінність адвокатів. Тобто в лютому ми закінчуємо слідство, коротке ознайомлення – і початок судового процесу", – зазначив генпрокурор.

"При цьому ми все робитимемо не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно", – додав він.

Луценко також нагадав, що українські правоохоронці отримали фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська РФ на територію України, що, за його словами, є неспростовним доказом державної зради.

За словами генпрокурора, особистий підпис Януковича свідчить про те, що він втік з Києва й прийняв рішення перейти на бік ворога – Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 09:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat