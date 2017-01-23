Розслідування про зраду Януковича завершать у лютому, - Луценко
"Ми плануємо не тягнути з термінами досудового слідства, протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити та експертизи. Після цього справу буде передано на розгляд суду, і упевнений, що саме український суд поставить крапку в цьому питанні", – заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу "1+1" у неділю ввечері, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся на сумлінність адвокатів. Тобто в лютому ми закінчуємо слідство, коротке ознайомлення – і початок судового процесу", – зазначив генпрокурор.
"При цьому ми все робитимемо не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно", – додав він.
Луценко також нагадав, що українські правоохоронці отримали фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська РФ на територію України, що, за його словами, є неспростовним доказом державної зради.
За словами генпрокурора, особистий підпис Януковича свідчить про те, що він втік з Києва й прийняв рішення перейти на бік ворога – Російської Федерації.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.
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