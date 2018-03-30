Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Розслідування проти Холодницького пов'язане зі справою Труханова

Провадження проти Холодницького зареєструвала Генеральна прокуратура
Розслідування проти глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького пов'язане зі справою щодо розкрадання в Одеській міській раді та зловживаннями одеським міським головою Геннадієм Трухановим.
Розслідування проти Холодницького пов Назар Холодницький. Фото: news.pn

"Коли детективи НАБУ приїхали до Одеси з обшуками, з'ясувалося, що фігуранти дуже швидко і організовано роз'їхалися, а окремі сиділи за кордоном майже два місяці, дистанційно "вирішуючи питання" з судами. Тут у нас є вагомі підстави припускати "злив" інформації фігурантам з боку керівника САП", - повідомив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня". 

За його словами, глава САП "зливав" інформацію, а також "чинив тиск на суд". Окрім справи Одеської міськради, за словами Ситника, САП гальмувала справу за заявою і. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин",  яку пов'язують з народним депутатом Логвинським; розслідування, пов'язані з е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідування, пов'язані з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Видання зазначає, що ідеться про декларацію екс-глави НАЗК Наталії КОрчак та підприємця Олега Бахматюка.

Ситник підтвердив, що кабінет Холодницького прослуховували протягом місяця.

"Матеріали передані слідчій групі ГПУ на предмет оцінки достатності доказів для повідомлення про підозру. По-перше, ідеться про злив інформації щодо підготовки обшуків тих людей, у яких ці обшуки повинні були проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень", — зазначив Ситник. 

За словами Ситника, на записах йдеться про тиск на суд для прийняття незаконних рішень.

"Зокрема, тиск на суд чиниться з тією метою, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуків у особи, яка є другом Холодницького", — сказав він.

Директор НАБУ зазначив, що спочатку провадження проти Холодницького зареєструвала Генеральна прокуратура.

"На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися, розуміючи, що в даному випадку така співпраця є необхідною і обгрунтованою", — додав Ситник, зазначивши, що справою займався департамент економічних злочинів Володимира Гуцуляка. Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.

Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2018 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.