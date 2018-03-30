Розслідування проти Холодницького пов'язане зі справою Труханова

Розслідування проти глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького пов'язане зі справою щодо розкрадання в Одеській міській раді та зловживаннями одеським міським головою Геннадієм Трухановим.

"Коли детективи НАБУ приїхали до Одеси з обшуками, з'ясувалося, що фігуранти дуже швидко і організовано роз'їхалися, а окремі сиділи за кордоном майже два місяці, дистанційно "вирішуючи питання" з судами. Тут у нас є вагомі підстави припускати "злив" інформації фігурантам з боку керівника САП", - повідомив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, глава САП "зливав" інформацію, а також "чинив тиск на суд". Окрім справи Одеської міськради, за словами Ситника, САП гальмувала справу за заявою і. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським; розслідування, пов'язані з е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідування, пов'язані з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Видання зазначає, що ідеться про декларацію екс-глави НАЗК Наталії КОрчак та підприємця Олега Бахматюка.

Ситник підтвердив, що кабінет Холодницького прослуховували протягом місяця.

"Матеріали передані слідчій групі ГПУ на предмет оцінки достатності доказів для повідомлення про підозру. По-перше, ідеться про злив інформації щодо підготовки обшуків тих людей, у яких ці обшуки повинні були проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень", — зазначив Ситник.

За словами Ситника, на записах йдеться про тиск на суд для прийняття незаконних рішень.

"Зокрема, тиск на суд чиниться з тією метою, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуків у особи, яка є другом Холодницького", — сказав він.

Директор НАБУ зазначив, що спочатку провадження проти Холодницького зареєструвала Генеральна прокуратура.

"На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися, розуміючи, що в даному випадку така співпраця є необхідною і обгрунтованою", — додав Ситник, зазначивши, що справою займався департамент економічних злочинів Володимира Гуцуляка. Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.