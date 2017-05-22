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Розслідування проти Насірова завершать до червня, - НАБУ

Судді іноді бояться розглядати подібні справи і затягують їх
Національне антикорупційне бюро має намір завершити розслідування кримінального провадження щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до червня.
Розслідування проти Насірова завершать до червня, - НАБУ Фото:112.ua

"Ми плануємо цього місяця завершити розслідування і відкрити стороні захисту матеріали справи. Можливо, це буде наприкінці цього - початку наступного місяця", - заявив директор НАБУ Артем Ситник на конференції з приводу повернення активів, інформує LB.ua.

Ситник також зазначив, що з розглядом справ проти вищи державних чиновників у суді є низка проблем. Зокрема, за його словами, судді іноді бояться розглядати подібні справи, затягують їх, а політики, своєю чергою, відкрито чинять тиск на суд.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.

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