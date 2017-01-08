Розслідування щодо екс-заступника глави АП Чмиря завершено

Його підозрюють у підробці документів та декларуванні недостовірних відомостей

Прокуратура Сумської області завершила досудове розслідування щодо екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Юрія Чмиря, якого підозрюють в махінаціях із паспортами та декларуванні недостовірних відомостей.

"Сьогодні, 1 серпня 2017 року, слідчим відділом прокуратури Сумської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього чиновника з оточення Януковича, а нині - депутата Сумської обласної ради. Зараз стороні захисту відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт стосовно підозрюваного буде направлено до суду для розгляду по суті", - повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що Чмиря підозрюють в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також в декларуванні недостовірних відомостей.

"Встановлено, що підозрюваний на підставі заяви про нібито втрату паспорта отримав новий документ, що засвідчує особу. Надалі він використовував так званий втрачений паспорт для здійснення юридично значущих нотаріальних дій", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, за інформацією прокуратури, депутат облради не вніс у декларацію власну дочку, хоча під час слідства зібрано достатньо доказів того, що вони проживали і проживають разом.

"Зокрема, в декларації не зазначено 9 квартир і 3 парко-місця в столиці, дохід від продажу нерухомості і корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю, які належать 20-річній безробітній дочці", - повідомили в прокуратурі.

Дії Ю. Чмиря кваліфіковані за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч. 1, ч. 4 ст. 358 (підробка та використання завідомо підробленого документа) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Чмирь був депутатом Верховної Ради з 2006 по 2010 рік. Після приходу до влади Віктора Януковича він очолив Сумську область. У грудні 2013 року перейшов на роботу в Адміністрацію президента на посаду заступника її голови, звідки його незабаром звільнили через втечу Януковича.

У 2015 році був обраний до Сумської обласної ради від партії "Відродження".