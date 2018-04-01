Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Розслідування справи проти Мартиненка завершено

За словами адвоката, у справі 200 томів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.
Розслідування справи проти Мартиненка завершено Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

В четвер оголосили про закінчення досудового розслідування. Матеріали справи передані для ознайомлення стороні захисту.

У справі, за словами адвоката, 200 томів. Він повідомив, що захист не буде затягувати з ознайомленням.

Нагадаємо, НАБУ затримало колишнього нардепа Миколу Мартиненка у квітні і повідомило йому про підозру в організації схеми з виведення 17,2 млн доларів з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

САП просила суд заарештувати Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Однак суд вирішив відпустити екс-нардепа на поруки, обмеживши його пересування Києвом та областю.

У серпні суд пом'якшив Мартиненкові запобіжний захід, дозволивши виїжджати за межі Київської області. На початку грудня  Солом'янський районний суд Києва скасував зобов'язання колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка (фракція "Народний фронт") здати закордонні паспорти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2018 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.