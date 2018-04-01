Розслідування справи проти Мартиненка завершено

За словами адвоката, у справі 200 томів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

В четвер оголосили про закінчення досудового розслідування. Матеріали справи передані для ознайомлення стороні захисту.

У справі, за словами адвоката, 200 томів. Він повідомив, що захист не буде затягувати з ознайомленням.

Нагадаємо, НАБУ затримало колишнього нардепа Миколу Мартиненка у квітні і повідомило йому про підозру в організації схеми з виведення 17,2 млн доларів з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

САП просила суд заарештувати Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Однак суд вирішив відпустити екс-нардепа на поруки, обмеживши його пересування Києвом та областю.

У серпні суд пом'якшив Мартиненкові запобіжний захід, дозволивши виїжджати за межі Київської області. На початку грудня Солом'янський районний суд Києва скасував зобов'язання колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка (фракція "Народний фронт") здати закордонні паспорти.