Розслідування у справі Вороненкова завершено, - ГПУ
Натепер сторонам кримінального провадження повідомили про завершення досудового розслідування та відкрили матеріали слідства. Після ознайомлення сторін із зазначеними матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до суду, - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, що включало оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.
Двоє виконавців злочину зараз перебувають під вартою. Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) і двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), котрі нині перебувають у розшуку, виділено в окреме провадження, досудове розслідування щодо якого триває.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.
Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.
Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів