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Розслідування у справі Вороненкова завершено, - ГПУ

Матеріали справи надано сторонам для ознайомлення
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів і процесуального керівництва прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування щодо резонансного вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Розслідування у справі Вороненкова завершено, - ГПУ Денис Вороненков. Фото: Коммерсант

Натепер сторонам кримінального провадження повідомили про завершення досудового розслідування та відкрили матеріали слідства. Після ознайомлення сторін із зазначеними матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до суду, - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, що включало оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Двоє виконавців злочину зараз перебувають під вартою. Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) і двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), котрі нині перебувають у розшуку, виділено в окреме провадження, досудове розслідування щодо якого триває.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.

Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.

Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.

 

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10 05 2018 16:23
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