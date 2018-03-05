Розслідуванню смерті Шеремета заважає його громадянство, – МВС
Про це повідомляє "Громадське".
"Неможливо провести слідчі дії на території держави-агресора, встановити тих, хто може бути причетний до злочину або допитати їх – це суттєво ускладнює розслідування", – заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, відповідаючи на запитання журналістів під час круглого столу до всесвітнього дня свободи слова.
За його словами, ускладнює розслідування також і те, що Шеремет перед смертю мав активні контакти і перебував на території РФ.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху авто, за кермом якого він був.
Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.
За майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази.
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