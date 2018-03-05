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Розслідуванню смерті Шеремета заважає його громадянство, – МВС

У міністерстві стверджують, що розслідування ускладнюють також активні контакти і перебування Шеремета на території РФ перед смертю
У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета ускладнює його російське громадянство та активні контакти і перебування на території Росії.
Розслідуванню смерті Шеремета заважає його громадянство, – МВС Фото: tkb.lv

Про це повідомляє "Громадське".

"Неможливо провести слідчі дії на території держави-агресора, встановити тих, хто може бути причетний до злочину або допитати їх – це суттєво ускладнює розслідування", – заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, відповідаючи на запитання журналістів під час круглого столу до всесвітнього дня свободи слова.

За його словами, ускладнює розслідування також і те, що Шеремет перед смертю мав активні контакти і перебував на території РФ.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху авто, за кермом якого він був.

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.

За майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази.

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