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Розслідувати вбивство Вороненкова буде прокуратура Києва

У кримінальному провадженні призначено низку судово-медичних і балістичних експертиз
Генеральна прокуратура доручила прокуратурі Києва розслідувати вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.
Розслідувати вбивство Вороненкова буде прокуратура Києва Денис Вороненков. Фото: Коммерсант

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

"За дорученням Генерального прокурора України Юрія Луценка підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, що сталося 23 березня у центрі Києва, визначено за столичною прокуратурою", - сказано в ньому.

Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Згідно з повідомленням, створено міжвідомчу слідчу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції, а також визначено групу процесуальних керівників.

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Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко.

Крім того, до розслідування вбивства Дениса Вороненкова залучені оперативні співробітники Служби безпеки України.

Зараз органи слідства проводять ідентифікацію особи, яка вчинила вбивство екс-депутата.

Крім того, встановлюють і допитують свідків, як тих, які є безпосередніми очевидцями вбивства, так і з боку найближчого оточення загиблого, проводять аналіз відеозаписів із камер відеоспостереження та інші слідчі дії.

У кримінальному провадженні призначено низку судово-медичних і балістичних експертиз.

Сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

6 грудня 2016 року Денис Вороненков отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.
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23 03 2017 21:33
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