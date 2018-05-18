Екс-командир харківського Беркуту вийде з-під варти
Цього дня у Подільському райсуді Києва мали продовжити Шаповалову запобіжний захід. Він спілкувався із судом за допомогою відеозв’язку з лікарні.
До цього екс-беркутівець мав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 19 травня). Таким чином, після відмови Шаповалова, термін його арешту закінчується 19 травня, з нього знімуть охорону.
"Користуючись процесуальною можливістю, та через недоробленість, перепрошую, процесуального кодексу України обвинувачення вирішило перешкодити проведенню сьогоднішнього зсідання", - цитує прокурора Валерія Смирнова Громадське радіо.
Шаповалову загрожує до восьми років позбавлення волі.
Під час суду у жовтні 2016 року колишній співробітник Беркута Віктор Шаповалов у суді частково визнав свою провину і назвав імена своїх колег, які отримували патрони зі свинцевою картеччю замість гумової під час акцій протесту в ході Революції гідності.
Нагадаємо, Генпрокуратура скерувала до суду обвинувачення проти трьох українців, які у серпні 2017 року допомогли "беркутівцю", розшукуваному за злочини на Майдані, виїхати в Білорусь.
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