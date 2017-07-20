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Розстріляний в Києві чоловік виявився уродженцем Росії

Правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 мм
Чоловік, якого 19 липня розстріляли з автомата біля станції метро "Чернігівська" в Києві, був 53-річним уродженцем Росії.
Розстріляний в Києві чоловік виявився уродженцем Росії Фото: Еспресо

Про це розповіла заступник начальника департаменту комунікації столичної поліції Яна Неруш, інформує "112 Україна".

"Вже відомо, що потерпілий – це чоловік 1964 року народження, уроженець Російської Федерації", - сказала вона.

За словами Неруш, стріляли двоє, після цього вони втекли на автомобілі. Зараз їх розшукують, у Києві оголосили план "перехоплення".

"Оглянувши місце пригоди, правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 мм, автоматичну зброю системи Калашнікова, а також пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль. Поліція на місці опитувала свідків, спілкувалася з очевидцями, збирала у них пояснення і покази", - додала Неруш.

Нагадаємо, що в Києві сталося зухвале вбивство на парковці перед торговельним центром, що знаходиться біля метро "Чернігівська". Невідомі розстріляли чоловіка з автомата, після чого кинули зброю неподалік від розстріляного тіла і зникли у невідомому напрямку.

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20 07 2017 10:56
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