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Розведення сил в районі Станиці Луганської заплановано на 7 березня, - Сайдік

Зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 15 березня
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в Мінську 15 березня, а на 7 березня заплановано розведення сил і засобів сторін поблизу Станиці Луганської.
Розведення сил в районі Станиці Луганської заплановано на 7 березня, - Сайдік Фото: depo.ua

Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік на прес-конференції у Мінську за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у середу.

"Також попросили СММ (Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ) сприяти здійсненню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня", - сказав він.

Сайдік зазначив, що сторони підтвердили свою прихильність до відведення важкого озброєння, а також підтвердили гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ та їхнього майна.

"Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня", - сказав Сайдік, відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступна зустріч ТКГ.

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ Олександр Хуг висловив переконання, що на лінії розмежування на Донбасі є всі умови для нового військового загострення.

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01 03 2017 22:55
ТЕГИ: зброя, ОБСЄ, днр
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