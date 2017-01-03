Розведення сил в районі Станиці Луганської заплановано на 7 березня, - Сайдік
Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік на прес-конференції у Мінську за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у середу.
"Також попросили СММ (Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ) сприяти здійсненню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня", - сказав він.
Сайдік зазначив, що сторони підтвердили свою прихильність до відведення важкого озброєння, а також підтвердили гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ та їхнього майна.
"Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня", - сказав Сайдік, відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступна зустріч ТКГ.
Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ Олександр Хуг висловив переконання, що на лінії розмежування на Донбасі є всі умови для нового військового загострення.
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