Розвідка Міноборони: російські військові відмовляються від "відряджень" на Донбас
Цьогоріч з початку листопада на території всіх військових округів російських збройних сил тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом для забезпечення одночасного проведення ротації і комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, у т.ч. вакантних посад, на які раніше призначались особи, призвані тільки з числа місцевого населення. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.
У зв'язку з цим до підготовки залучено вдвічі більше російських військовослужбовців, ніж зазвичай.
"Водночас залучені на збори кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Свої рішення вони аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон, низьким рівнем грошового забезпечення та великою кількістю безповоротних і санітарних втрат у підрозділах з’єднань і частин російських окупаційних військ", - сказал Гуцуляк.
Нагадаємо, що від початку доби 19 листопада російсько-окупаційні війська здійснили три прицільні обстріли позицій об'єднаних сил, двоє українських військових зазнали поранень.
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