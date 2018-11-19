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Розвідка Міноборони: російські військові відмовляються від "відряджень" на Донбас

ЗС РФ проводять збори, щоб забезпечити ротацію своїх військових на Донбасі
Командування окупаційних російських військ на Донбасі кличе дедалі більше російських військових, проте вони масово відмовляються від проходження служби, зокрема, через неофіційний статус напрямку.
Розвідка Міноборони: російські військові відмовляються від "відряджень" на Донбас Фото: Reuters

Цьогоріч з початку листопада на території всіх військових округів російських збройних сил тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом для забезпечення одночасного проведення ротації і комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, у т.ч. вакантних посад, на які раніше призначались особи, призвані тільки з числа місцевого населення. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

У зв'язку з цим до підготовки залучено вдвічі більше російських військовослужбовців, ніж зазвичай.

"Водночас залучені на збори кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Свої рішення вони аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон, низьким рівнем грошового забезпечення та великою кількістю безповоротних і санітарних втрат у підрозділах з’єднань і частин російських окупаційних військ", - сказал Гуцуляк.

Нагадаємо, що від початку доби 19 листопада російсько-окупаційні війська здійснили три прицільні обстріли позицій об'єднаних сил, двоє українських військових зазнали поранень.

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