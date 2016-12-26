Розвідка нарахувала 19 загиблих бойовиків на Донбасі за тиждень
За даними розвідників, у складі 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти Збройних сил Росії троє вбиті та п’ятеро поранені.
У складі 2-ї окремої мотострілецької бригади, що базується в Луганську, поранено одного військовослужбовця. У 7-й окремій мотострілецькій бригаді, що базується у Брянці, 15 військовослужбовців вбито та 32 поранено. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"У лікарнях Луганська введено режим обмеження доступу відвідувачів у зв’язку з приховуванням розміщення великої кількості поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Морг головної міської лікарні заповнений вбитими російськими військовослужбовцями. В медичних закладах проводиться виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених військових", - додали у розвідці.
У розвідці пояснили, що кількість загиблих і травмованих бойовиків зросла внаслідок спроб сепаратистів зайняти нові позиції на Світлодарському виступі, порушень під час транспортування зброї і боєприпасів, незадовільних умов служби і медичного забезпечення.
Нагадаємо, внаслідок запеклої боротьби біля Світлодарської дуги, 18-23 грудня загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.
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