Розвідка Пентагону повідомила, скільки триватиме війна на Донбасі

Росія "навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі"

Військова розвідка США прогнозує, що бойові дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі триватимуть до наступного року

На цьому наголосив у доповіді перед Комітетом Сенату США з питань Збройних сил директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт, передає "Укрінформ".

"Конфлікт на сході України між підтримуваними Росією сепаратистами і українським урядом, очевидно, збережеться протягом наступного року, в той час, як надії повної імплементації Мінських угод затьмарюються", - наголосив у своїй заяві керівник розвідки Пентагону.

Він зауважив, що Росія "навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі".

Водночас, Україна, очевидно, також не виконуватиме політичні елементи Мінської угоди, поки Росія не виконає свої зобов'язання щодо встановлення безпеки.

"Насильство вздовж лінії зіткнення, ймовірно, залишатиметься обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту", - зауважив глав розвідки Пентагону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку травня у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі, президент США Дональд Трамп буцімто заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні, однак це питання є важливим для критиків його адміністрації.