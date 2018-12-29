Розвідка: Росія готує хіматаку на Донбасі, щоб звинуватити Україну

Росія хоче використати наявність на окупованій території Донбасу підприємств з небезпечним виробництвом

Росія готує провокацію на Донбасі з застосуванням хімічної зброї з метою звинуватити в цьому українські сили.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"В даний час ГУР відзначає ряд ознак, що вказують на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту із застосуванням хімічно небезпечних отруйних речовин... У середині грудня на Донбас прибула групи російських фахівців з хімічних, бойових і отруйних речовин. У складі групи є не тільки військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, а й представники спеціальних служб, і зокрема ФСБ Росії", - сказав Скібіцький.

За його словами, РФ хоче використати наявність на окупованій території Донбасу підприємств з небезпечним виробництвом, зокрема таких, де зберігаються запаси отруйних речовин (хлору та аміаку).

Використанню хімічної зброї можуть сприяти погодні умови, які посилюють стійкість отруйних речовин, зокрема хлору.

Скібіцький повідомив, що окупаційні війська на Донбасі готуються до дій в умовах хімічного зараження. Так, з РФ додатково завезено засоби хімзахисту для незаконних збройних формувань.

"При цьому російські спецслужби цинічно розраховують на значну кількість жертв серед мирного населення, що забезпечить відповідний резонанс і увагу міжнародного співтовариства", - зазначив представник ГУР.

За його словами, в подальшому це буде підноситися російськими пропагандистами, як використання українськими силовими структурами хімічної зброї проти жителів Донбасу.

Представник ГУР зазначив, що Росія намагається використовувати весь арсенал інформаційно-політичної пропаганди для дискредитації України перед міжнародною спільнотою.

За його словами, аналогічна схема використовувалася Росією перед хімічною атакою в Сирії в районі Алеппо.