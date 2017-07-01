Трамп заявив, що кібератаки не вплинули на результати президентських виборів

Новий президент США Дональд Трамп має намір запровадити програму з оборони від кібератак.

Вона повинна бути реалізована вже протягом перших 90 днів його президентства, заявив Трамп після зустрічі з главою Центрального розвідувального управління США Джоном Бреннаном й іншими керівниками спецслужб США, інформує Deutsche Welle.

На зустрічі, зокрема, обговорили питання російських хакерських атаках під час передвиборчого процесу в США. Новий американський лідер вказав, що Росія, Китай та інші країни невпинно намагаються проникнути в банки даних урядових установ, підприємств і організацій, зокрема, Демократичної партії.

Однак кібератаки не вплинули на результати президентських виборів, заявив Трамп.

У свою чергу, розвідка США офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп назвав "полюванням на відьом" звинувачення Росії в хакерських атаках з боку нинішньої американської адміністрації.