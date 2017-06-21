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Розвідка США повідомляє про підготовку КНДР до нових ядерних випробувань

Супутники-шпигуни зафіксували якусь діяльність на полігоні ядерних випробувань в КНДР
Американські спецслужби вважають, що КНДР готова до проведення ядерного випробування.
Розвідка США повідомляє про підготовку КНДР до нових ядерних випробувань Фото:reuters

В США не виключають, що КНДР хочуть приурочити випробування до чергового стратегічного діалогу США і Китаю, який пройде в середу в Вашингтоні на рівні глав МЗС і Міноборони, - повідомляє CNN.

США протягом довгого часу намагаються переконати Китай чинити тиск на Пхеньян з тим, щоб той відмовився від ядерної програми.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

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21 06 2017 08:38
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