Розвідка США повідомляє про підготовку КНДР до нових ядерних випробувань
В США не виключають, що КНДР хочуть приурочити випробування до чергового стратегічного діалогу США і Китаю, який пройде в середу в Вашингтоні на рівні глав МЗС і Міноборони, - повідомляє CNN.
США протягом довгого часу намагаються переконати Китай чинити тиск на Пхеньян з тим, щоб той відмовився від ядерної програми.
Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.
Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.
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