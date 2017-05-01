Розвідка США: РФ передала WikiLeaks викрадені дані через третю сторону

Американські спецслужби отримали переконливі докази, що Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону.

Про це з посиланням на трьох американських чиновників пише Reuters.

Місяцями раніше американські чиновники прийшли до висновку, що за кібератаками стоять російські спецслужби, але не мали впевненості, що зможуть довести, що Росія також контролювала оприлюднення руйнівної для кандидата у президенти від Демократичної партії Гіларі Клінтон інформації.

Доповідь розвідки США має бути представлена презедентові США Бараку Обамі у четвер і обраному президенту Дональду Трампу наступного дня, втім, як повідомили чиновники, її зміст ще на стадії обговорення.

При цьому посадовці відмовилися повідомити подробиці про участь третьої сторони у передачі викрадених хакерами матеріалів WikiLeaks, заявивши, що не хочуть розкривати, яким чином уряд США отримав цю інформацію.

В інтерв'ю Fox News, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж сказав, що він не отримував викрадені листи Гіларі Клінтон і її помічника Джон Подести від будь-якої держави. Але він не виключає можливості того, що він отримав матеріал від третьої сторони.

Як відомо, ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

У зв’язку з цим 29 грудня США запровадили нові санкції проти Москви. Держдепартамент оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів, серед яких є співробітники ГРУ РФ.

У розділі "компанії і відомства" списку санкцій значаться також ФСБ РФ і ГРУ Генштабу РФ як окремі об'єкти обмежувальних заходів.

Після цього Трамп заявив, що найближчі день-два проведе зустріч з представниками американського розвідувального співтовариства. Згодом стало відомо, що зустріч для обговорення ситуації з приводу кібератак перенесена на п'ятницю.

На своїй сторінці в Twitter він назвав "дуже дивним" те, що брифінг відкладений. Політик припустив, що спецслужбам потрібно більше часу для збору доказів.

Раніше Трамп неодноразово висловлював сумнів у тому, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.