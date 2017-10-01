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Розвідка США вважає, що ризик виникнення конфліктів досягне максимуму в найближчі 5 років

Загроза тероризму зростатиме в найближчі десятиліття, вона буде виходити від невеликих груп і окремих осіб, озброєних "новими технологіями та ідеями"
Ризик виникнення конфліктів між країнами і всередині країн зростатиме і протягом п'яти років досягне рівня часів "холодної війни"
Розвідка США вважає, що ризик виникнення конфліктів досягне максимуму в найближчі 5 років ЦРУ. Фото: news.yahoo.com

Про це йдеться в доповіді розвідки США під назвою "Глобальні тенденції: Парадокс прогресу", який був опублікований в понеділок, повідомляє Reuters.

Факторами, що формують "темне і важке найближче майбутнє", в доповіді називаються "все більш самовпевнені" Росія і Китай, регіональні конфлікти, тероризм, зростання нерівності доходів, зміна клімату і повільне економічне зростання.

У доповіді говориться, що загроза тероризму зростатиме в найближчі десятиліття, вона буде виходити від невеликих груп і окремих осіб, озброєних "новими технологіями та ідеями".

Також автори доповіді вважають, що невизначеність щодо США, ослаблення міжнародних прав людини і норм щодо запобігання конфліктів, буде стимулювати Китай і Росію кинути виклик американському впливу.

Автори відзначають, що в той час як повномасштабної війни можна уникнути, відмінності в цінностях та інтересах між державами і спроби встановити регіональне домінування "приведуть до поділу світу на сфери впливу".

При цьому в доповіді говориться, що ці ризики в перспективі також можуть створити можливості для урядів, суспільств, груп і окремих осіб побудувати більш обнадійливе і безпечне майбутнє.

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