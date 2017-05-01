Розвідка США зафіксувала кіберактивність Китаю для крадіжки даних

Китай здійснює кібершпіонаж проти США та інших країн, в тому числі у Вашингтоні вважають, що Пекін причетний до крадіжки даних розвідки.

Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Такий висновок зробили автори спільної доповіді спецслужб США про кіберзагрози.

"Приватні експерти з безпеки продовжують помічати кіберактивність з боку Китаю, хоча її рівень скоротився і немає підтверджень, що вкрадені дані використовувалися для комерційної вигоди", - стверджується в документі.

Однак в американській розвідці відзначили, що кібератаки були спрямовані саме на крадіжку даних розвідки.

"Пекін продовжує здійснювати кібершпіонаж проти уряду США, наших союзників і американських компаній після того, як у вересні 2015 року були досягнуті домовленості у кіберсфері між КНР і США", - заявив Клеппер.

Крім того, під час слухань у Сенаті директор Нацрозвідки США Джеймс Клеппер озвучив результати розслідування про російський слід при атаках на сервери Демократичної партії. Спецслужби дійшли висновку, що до викрадення хакерами електронних документів демократів причетні високопоставлені російські чиновники.

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.