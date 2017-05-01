Розвідка США звинуватила Росію в причетності до кібератак

Вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

"Зараз наші оцінки ще більш точні, ніж 7 жовтня, коли уряд вперше публічно звинуватив Росію. За нашою оцінкою, тільки високопоставлені російські чиновники могли санкціонувати недавні крадіжки і розкриття даних з прицілом на вибори", - заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, називаючи загальну позицію американських спецслужб, повідомляє Reuters.

Клеппер підкреслив, що Росія ще ніколи не втручалася у виборчий процес в США, як це було зроблено цього разу.

Водночас, за його словами, втручання хакерів не вплинуло на результати виборів.

Обраний президент Дональд Трамп повинен ознайомитись із звітом розвідки завтра, 6 січня.

Як повідомляв IPress.ua, сьогодні Джон Маккейн заявив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".