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Розвідка США звинуватила Росію в причетності до кібератак

Обраний президент Дональд Трамп повинен ознайомитись зі звітом розвідки завтра
Вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.
Розвідка США звинуватила Росію в причетності до кібератак Фото:112.ua

"Зараз наші оцінки ще більш точні, ніж 7 жовтня, коли уряд вперше публічно звинуватив Росію. За нашою оцінкою, тільки високопоставлені російські чиновники могли санкціонувати недавні крадіжки і розкриття даних з прицілом на вибори", - заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, називаючи загальну позицію американських спецслужб, повідомляє Reuters.

Клеппер підкреслив, що Росія ще ніколи не втручалася у виборчий процес в США, як це було зроблено цього разу.

Водночас, за його словами, втручання хакерів не вплинуло на результати виборів.

Обраний президент Дональд Трамп повинен ознайомитись із звітом розвідки завтра, 6 січня.

Як повідомляв IPress.ua, сьогодні Джон Маккейн заявив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

Відзначимо, раніше американський сенатор Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

 

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05 01 2017 21:47
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