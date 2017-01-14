Розвідка визнала компромат "підробкою", - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що американська розвідка визнала досьє з компроматом, нібито зібраним на нього російськими спецслужбами, фальшивкою.

"Інсайдери в розвідці тепер кажуть, що досьє Трампа є "повною підробкою", - заявив Трамп у своєму мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, канал CNN повідомив, що керівництво американських спецслужб передало новообраному президентові Трампу доповідь, згідно з якою російські спецслужби зібрали на нього компромат.

За даними ЗМІ, автором доповіді про нібито наявний у РФ компромат на Трампа є колишній співробітник спецслужб Великої Британії Крістофер Стіл. Він провів кілька років під дипломатичним прикриттям, працюючи на МІ-6, в Росії та Парижі, а також у міністерстві закордонних справ та у справах Співдружності в Лондоні.

У Кремлі заявили, що інформація про наявність у російських спецслужб компромату на Трампа є фальшивкою.

Сам же обраний президент США Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією і назвав публікацію ЗМІ фейком.