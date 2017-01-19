Розвідка зафіксувала три випадки самогубства російських військових на Донбасі
"Більша частина військовослужбовців (в основному з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати "службу". Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
У розвідці зазначили, що випадки самогубства та "самострілів" зафіксовані в підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, які дислокуються в районі селища Пікузи.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року українська розвідка зафіксувала сім випадків навмисного нанесення собі каліцтв військовослужбовцями російських підрозділів, які несуть службу на передових позиціях на Донбасі.
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