Розвідка зафіксувала три випадки самогубства російських військових на Донбасі

Серед військовослужбовців Збройних Сил Росії на Донбасі зафіксовано три випадки самогубства та п'ять "самострілів" з 7 по 17 січня.

"Більша частина військовослужбовців (в основному з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати "службу". Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

У розвідці зазначили, що випадки самогубства та "самострілів" зафіксовані в підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, які дислокуються в районі селища Пікузи.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року українська розвідка зафіксувала сім випадків навмисного нанесення собі каліцтв військовослужбовцями російських підрозділів, які несуть службу на передових позиціях на Донбасі.