Розвідника одеської мехбригади на Донбасі побив до смерті старший за посадою

Раніше командир розвідки був членом сепаратистської партії "Родіна", пишуть ЗМІ

Командира розвідвзводу 28-ї окремої механізованої бригади Ярослава Гаврилюка (позивний "Сява"), який загинув 28 жовтня у зоні операції об'єднаних сил на сході України, побив до смерті старший за посадою.

Про це пише одеське видання "Думская" з посиланням на джерело у військовій прокуратурі. Інформацію підтвердили і товариші за службою воїна.

"Під Мар'їнкою його побив на ґрунті неприязних особистих стосунків командир розвідки батальйону Андрій М. За фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відкрито кримінальне провадження", - повідомив співрозмовник видання в прокуратурі.

За словами військовослужбовців бригади, чоловіки служили разом півтора року, і Андрій часто нападав на Ярослава.

Командир розвідки батальйону, який побив Ярослава Гаврилюка, - одесит. Андрій М. народився в 1973 році. Закінчив Одеську національну юридичну академію, був членом сепаратистської партії "Родіна" і навіть балотувався від неї в Одеську облраду.

Незважаючи на офіцерську посаду, він носить сержантські погони, пише "Думская". За інформацією видання, родичка підозрюваного у злочині працює в навчальному закладі МВС України. Товариші за службою Ярослава побоюються, що Андрій М. уникне відповідальності.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.