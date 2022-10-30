Розвідники знайшли в іранському дроні Mohajer-6 запчастину українського виробництва
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України в сюжеті Військового телебачення України.
Іранський безпілотник вдалося вполювати над Чорним морем, поблизу Одеси понад місяць тому. Його ураження відбулося через те, що уламок української ракети влучив у масляний картер двигуна «Мохаджера».
Циліндр двигуна цього апарату вибухнув, але сам безпілотник не розвалився, тож його розібрали та вивчили. Фахівці ГУР знайшли докази його іранського походження, зокрема написи на фарсі в апараті.
Розвідники порівняли знайдений безпілотник із раніше представленими дронами його компанії-виробника. Як зазначається, на три чверті його комплектування є американським. Є також комплектування з Японії, Китаю, Швеції, Австрії.
"Є навіть українського виробництва — один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", — сказав Василь, представник ГУР МОУ.
Усі ці складові — цивільні та купити їх може будь-хто, стверджують у Військовому телебаченні України. Через це «Мохаджер» програє за характеристиками конкурентам.
Раніше повідомлялось, що Baykar планує закінчити будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки.
Додати коментар
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер
- Україна отримала від Німеччини 40 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури