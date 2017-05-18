РПЦ пропонує депутатам РФ заборонити аборти та дозволити бити дітей

У РФ вважають, що забороняючи фізичне покарання дітей, вони вступають в суперечність зі Священним Писанням

У Державній думі Російської Федерації під час засідання щодо захисту християнських цінностей обговорювалися можливість офіційної заборони абортів і дозвіл застосовувати фізичне покарання батьками щодо дітей.

З цією ініціативою виступив намісник Новоєрусалимського монастиря архімандрит Феофілакт.

"Аборт має бути визнаний вбивством. На цей закон все-таки треба звернути увагу, і він повинен бути прийнятий", - сказав він, повідомляє РБК.

Також Феофілакт додав, що, забороняючи батькам фізичне покарання дітей, "ми вступаємо в суперечність зі Священним Писанням".

"Неприпустимо, коли забороняється традиційне виховання в християнській родині, коли діти прирівнюються до батьків", - зазначив він.

Російська православна церква виступає проти абортів і вимагає їх виключення із системи обов'язкового медичного страхування. У листопаді 2016 року патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що підтримує цю ініціативу.

Зараз в уряді опрацьовують пропозицію законодавчо зобов'язати медичних працівників отримувати спеціальні ліцензії на проведення абортів. Відповідна постанова, яку схвалили в Держдумі, має набрати чинності в грудні 2017 року.

Нагадаємо, що патріарх Московський і всієї Русі Кирило підписав текст звернення, який закликає повністю заборонити аборти на території Росії.