РПЦ просить віддати їм музей Херсонес Таврійський в Криму

Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ Московського патріархату попросила віддати їй 24 об'єкти заповідника "Херсонес Таврійський" у Севастополі.

"Ми готуємо документи для того, щоб виконати закон 327 від 11 листопада 2010 року "Про передачу церковної власності, яка перебуває у державній або муніципальній власності". Тобто сьогодні Сімферопольська і Кримська єпархія виконує закон Російської Федерації", - сказав протоієрей Сергій Халюта, який у 2015 році якийсь час пропрацював директором музею, в ефірі місцевого телеканалу НСТ.

Халюта заявив, що всі будівлі і споруди, які сьогодні є на території Херсонеса, - це будови колишнього Володимирського чоловічого монастиря. Для експонатів "Херсонесу" він пропонує будувати новий музей.

"Ні Радянський Союз, ні Україна, ні нині Російська Федерація на сьогодні не зробила нічого, щоб цей музей став дійсно музеєм. Є концепція розвитку Національного заповідника "Херсонес Таврійський". Вона, звичайно, поза компетенцією Сімферопольської і Кримської єпархії. Але, проте, ми є прихильниками і генеруємо ідею розвитку Національного заповідника "Херсонес Таврійський". Це будівництво сучасного музейного комплексу", - сказав священик.

Раніше представник окупаційної влади Криму Сергій Меняйло розпорядився замінити плитку на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" на сучаснішу.

В липні 2015 року генеральним директором "Херсонесу" призначили благочинного Севастопольського округу УПЦ МП Сергія Халюту. Але співробітники "Херсонесу" відмовилися працювати під керівництвом священика, і Халюта незабаром пішов з посади.

"Херсонес Таврійський" включили у список ЮНЕСКО в червні 2013 року. Херсонеський заповідник розташований у центрі Севастополя. Це руїни давньогрецького поліса, на місці якого пізніше існувала візантійська колонія (V століття до н.е. - XIV століття н.е.). Регулярні розкопки городища почалися в 1827 році.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження, яким більше 220 об'єктів на території анексованих Криму і міста Севастополя віднесені до культурних об'єктів федерального значення Росії. МЗС України розцінило це як спробу привласнити культурні цінності України та як ігнорування російською стороною принципів і норм міжнародного права.