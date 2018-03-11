РПЦ скаржиться на порушення Конституції України: діалог про церковний устрій ведеться зі світською владою

У Московському патріархаті вважають, що підписання президентом України Петром Порошенком угоди про співпрацю з Патріархом Варфоломієм порушує основи конституційного ладу України.

"Дивно, звичайно, що діалог про церковний устрій в Україні Константинопольський патріарх веде не з тими, хто має право в подібних питаннях, а з представниками світської влади. Це очевидне порушення основ конституційного ладу української держави", – заявив "Интерфаксу" в суботу, 3 листопада, заступник голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків протоієрей Микола Балашов.

Він припустив, що "бажання пана Порошенка придбати додаткові електоральні ресурси переважує всі норми права".

"Важче зрозуміти, – додав представник РПЦ, – якими мотивами керуються при цьому ієрархи Константинопольський церкви".

В цілому, на думку співрозмовника агентства, підписана в суботу у Стамбулі угода ще раз підтверджує намір сторін просуватиметься до створення певної нової церкви в Україні, однак "раніше про це вже говорилося багато разів, тому значення події невелике".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.