РПЦ створює екзархати в Європі й Азії у відповідь на дії Константинополя

Священний Синод Російської православної церкви відповів на дії Константинопольського патріархату в Україні рішенням утворити патріарші екзархати в Західній Європі і Південно-Східній Азії.

"Синод ухвалив утворити патріарший екзархат у Західній Європі з центром у Парижі, включивши в сферу пастирської відповідальності даного екзархату наступні країни: Андорра, Бельгія, Велика Британія та Північна Ірландія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Франція, Швейцарія", - повідомив за підсумками засідання прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, таким чином, РПЦ відповідає на дії Константинополя в Україні.

У цьому ж контексті, додав він, було вирішено утворити патріарший екзархат в Азії.

"У зв'язку зі значними успіхами місії Російської православної церкви в Азії, що виражаються збільшенням числа храмів і громад, появі духовенства з числа місцевого населення, збільшенням інтересу до російського православ'я, а також у зв'язку зі збільшенням російськомовного населення, яке на постійній або тимчасовій основі проживає в цих країнах і регіонах, був утворений патріарший екзархат в Південно-Східній Азії з центром в Сінгапурі", - процитував священик рішення Синоду РПЦ.

У сфері пастирської відповідальності азіатського екзархату наступні країни: Сінгапур, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, КНДР, Південна Корея, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни і Таїланд.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.

Вселенський патріарх вже запросив Епіфанія на Фанар для вручення томосу 6 січня.