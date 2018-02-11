РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП
Про це заявив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков, передає ТАСС.
За його словами, в РПЦ стурбовані станом "душевного і духовного здоров'я" архієпископа.
"Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я", - сказав Волков.
Він додав, що при необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.
Раніше повідомлялося, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.
"З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні де-факто, згідно з цим рішенням синоду, є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату про свою подальшу долю" , - пояснив Іов.
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