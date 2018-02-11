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РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП

У РПЦ стурбовані станом "душевного і духовного здоров'я" архієпископа
У Російській православній церкві назвали неадекватними слова представника Вселенського патріархату, архієпископа Тельміського Іова про припинення існування Української православної церкви Московського Патріархату.
РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП Фото: ria.ru

Про це заявив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков, передає ТАСС.

За його словами, в РПЦ стурбовані станом "душевного і духовного здоров'я" архієпископа.

"Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я", - сказав Волков.

Він додав, що при необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.

Раніше повідомлялося, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

"З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні де-факто, згідно з цим рішенням синоду, є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату про свою подальшу долю" , - пояснив Іов.

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02 11 2018 17:16
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