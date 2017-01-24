РПЦ вважає ідею передачі "Херсонесу" єпархії неактуальною

Поки що об'єкти заповідника залишаться у віданні музею

У Російській православній церкві заявили про неактуальність передачі Кримській єпархії об'єктів музею-заповідника "Херсонес Таврійський".

"Ми виступаємо за конструктивні стосунки між єпархією і заповідником, проте не вважаємо, що зараз актуально ставити питання про швидку передачу об'єктів єпархії", - зазначає Володимир Легойда, йдеться в повідомленні синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ.

На його думку, розмови про передачу об'єктів заповідника РПЦ "є безпідставними" до того моменту, коли для музейних колекцій будуть представлені приміщення, на які погодиться музей.

Він зазначив, що йдеться тільки про передачу храмів і монастирських будівель, а не інших музейних об'єктів.

"Херсонес Таврійський" включено в список ЮНЕСКО в червні 2013 року. Херсонеський заповідник розташований в центрі Севастополя. Він є руїною давньогрецького поліса, на місці якого пізніше існувала візантійська колонія (V століття до н. е. - XIV століття н. е.). Регулярні розкопки городища почалися в 1827 році.

Нагадаємо, Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ Московського патріархату попросила віддати їй 24 об'єкти заповідника "Херсонес Таврійський" у Севастополі.