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Рубана привезли в суд для обрання запобіжного заходу, - ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ

Жодних коментарів з боку обвинувачення чи сторони захисту наразі немає
Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу.
Рубана привезли в суд для обрання запобіжного заходу, - ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ Фото: українська правда

До зали суду Рубана завели близько 12:00, - повідомляє кореспондент Української правди з місця події.

Жодних коментарів з боку обвинувачення чи сторони захисту наразі немає.

Судячи з даних прокуратури, які на засіданні зачитує суддя, Рубана підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі та вбивства депутатів і інших державних діячів з використанням гранатометів і мінометів.

Серед людей, які могли бути цілями Рубана - прізвища Порошенко, Аваков, Яценюк та інші.

За інформацією військової прокуратури, у Горлівці та Макіївці, використовуючи знайомство з ватажком бойовиків ОРДО Олександром Захарченком Рубан придбав зброю, після чого перевіз її до "сірої" зони.

"Обставини, що дають можливість обґрунтовано підозрювати Рубана, підтверджуються рапортом, висновком балістичної експертизи, протоколом огляду, протоколом обшуку за місцем проживання Рубана", - зачитує суддя дані обвинувачення.

Фото: Українська правда

Рубана затримали вранці 8 березня у пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова, підривники та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців. За даними нардепа Володимира Ар'єва, Рубан віз партію зброї у Київ.

Керівнику центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану у п'ятницю9 березня повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці теракту.
 

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09 03 2018 12:15
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