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Рубану оголосили підозру у підготовці теракту

Суд щодо обрання запобіжного заходу може пройти у п'ятницю в Києві
Керівнику центру визволення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану у п'ятницю повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці теракту.
Рубану оголосили підозру у підготовці теракту Володимир Рубан. Фото: rian.com.ua

Підозру оголошено за ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу,- повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

За даними джерела, обрання запобіжного заходу для Рубана пройде в Шевченківському райсуді Києва 9 березня.

Звинувачення буде представляти Військова прокуратура.

Рубана затримали вранці 8 березня у пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова, підривники та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців. За даними нардепа Володимира Ар'єва, Рубан віз партію зброї у Київ.

Рубан близький до представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, який займається питанням обміну заручників.

Нагадаємо, що 24 лютого 2017 року депутат Надія Савченко і Володимир Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Через три дні СБУ заборонила Рубану в'їзд у "ДНР", пославшись на порушення ним чинного порядку перетину лінії розмежування.

Тоді в пресі Рубан обґрунтував мету поїздки переговорами про звільнення заручників, хоча в заявці на перетин була вказана зовсім інша причина - догляд за квартирою тещі.

 

 

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09 03 2018 11:37
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