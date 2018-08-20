CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою екс-керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану до 8 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рубану продовжили арешт, – адвокат
За словами адвоката, тримання під вартою продовжили до 8 вересня
Фото: afp.com
Про це повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.
"Володимиру Рубану сьогодні (20 серпня, – ред.) продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тільки до 08.09.18", – зазначив Рибін.
У коментарях до посту на Facebook він припустив, що слухання у справі розпочнуться не раніше жовтня-листопада.
Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
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20 08 2018 21:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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