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Рубану продовжили арешт, – адвокат

За словами адвоката, тримання під вартою продовжили до 8 вересня
Шевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою екс-керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану до 8 вересня.
Рубану продовжили арешт, – адвокат Фото: afp.com

Про це повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.

"Володимиру Рубану сьогодні (20 серпня, – ред.) продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тільки до 08.09.18", – зазначив Рибін.

У коментарях до посту на Facebook він припустив, що слухання у справі розпочнуться не раніше жовтня-листопада.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

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20 08 2018 21:29
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