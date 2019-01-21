Рубану вручили обвинувальний акт

Разом з ним у справі проходить народний депутат Надія Савченко

Підозрюваному у підготовці теракту екс-керівнику центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану вручено обвинувальний акт.

“21.01.2019 о 18:00 вручено обвинувальний акт Володимиру Рубану”, - написав адвокат Рубана Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.

За словами адвоката, зараз вирішується, в який із судів України прокуратура направить справу.

Як повідомлялося, Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території.

Його звинувачують у плануванні перевороту і захопленні влади, посяганні на життя державного чи громадського діяча, підготовці до терористичного акту, сприянню терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

За даними слідства, Рубан готував масові теракти з метою дестабілізації ситуації в суспільстві.

Разом з ним у справі проходить народний депутат Надія Савченко.

На початку серпня 2018 року в СБУ заявили, що розслідування справи Рубана і Савченко завершено.

Нагадаємо, що Рибін захищав інтереси харківських екс-"беркутівців", а також обвинуваченого у війні на Донбасі на боці бойовиків бразильця Рафаеля Лусваргі.