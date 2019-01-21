Рубану вручили обвинувальний акт
“21.01.2019 о 18:00 вручено обвинувальний акт Володимиру Рубану”, - написав адвокат Рубана Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.
За словами адвоката, зараз вирішується, в який із судів України прокуратура направить справу.
Як повідомлялося, Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території.
Його звинувачують у плануванні перевороту і захопленні влади, посяганні на життя державного чи громадського діяча, підготовці до терористичного акту, сприянню терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.
За даними слідства, Рубан готував масові теракти з метою дестабілізації ситуації в суспільстві.
Разом з ним у справі проходить народний депутат Надія Савченко.
На початку серпня 2018 року в СБУ заявили, що розслідування справи Рубана і Савченко завершено.
Нагадаємо, що Рибін захищав інтереси харківських екс-"беркутівців", а також обвинуваченого у війні на Донбасі на боці бойовиків бразильця Рафаеля Лусваргі.
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